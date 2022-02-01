Итоги дня: крах Raf Systems, Агляма Садретдинова ждет колония, Минтруд просит уйти на удаленку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 1 февраля.
- Приволжский районный суд Казани признал бывшего главу Буинского района РТ и экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова виновным в подстрекательстве к убийству и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Суд посчитал «надуманными и не согласующимися с другими доказательствами» его показания о непричастности к тяжкому преступлению, отсутствии мотивов для него и оговоре со стороны ранее осужденного по тому же делу бизнесмена Маскуда Назмиева. «Они полностью опровергнуты в ходе судебного заседания», — отметил председательствующий по делу судья Тимур Зарипов и назвал эту позицию способом уйти от ответственности. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казанский бизнесмен, руководитель и основатель проекта о франшизах «Бибосс» Евгений Иванов (фото на постере) объявил о закрытии криптовалютного инвестиционного проекта Raf Systems, внесенного Центробанком в число компаний с признаками финансовой пирамиды. Решение он объяснил неспособностью организации платить по своим обязательствам. Части вкладчиков Иванов пообещал вернуть вложенные ими средства, однако те уже создают чаты в социальных сетях, в которых обсуждают возможность подачи коллективного обращения в правоохранительные органы. Сайт и страницы Raf Systems в соцсетях уже недоступны.
- В Отделении Банка России — Национальном банке по РТ «Реальному времени» рассказали, что в пользовательском соглашении компании прямым текстом указывалось: владельцы и другие связанные с Raf Systems лица не несут никакой ответственности за точность, законность и достоверность информации, представленной на сайте. Компания позиционировала себя как «краудинвестинговая платформа», но вложить деньги в нее можно было только в криптовалюте.
- Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений из-за роста заболеваемости COVID-19 вслед за премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой рекомендовала перевести на удаленку максимальное число сотрудников. Количество работников, отправляемых на дистант, работодатель вправе определить самостоятельно. В Минтруде РФ напомнили, что такой режим работы не повлияет на размер зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.
- Россия продолжает бить собственные рекорды по приросту новых случаев коронавируса — 125 836 за прошлые сутки. В Роспотребнадзоре считают, что пик заболеваемости наступит в середине февраля. Высокий скачок заболеваемости, как в последнее время в России, связан с большой заразностью штамма «омикрон» и традиционным для этого периода сезоном гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций, объяснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии РПН Наталья Пшеничная.
- Растет заболеваемость и в Татарстане — за прошлые сутки зарегистрировали рекордные 777 новых случаев COVID-19. В республиканском оперштабе поспешили заверить, что все больницы, лечащие ковидных пациентов, полностью укомплектованы врачами за счет перераспределения специалистов из других медучреждений, им помогают волонтеры. На сегодня в Татарстане занято почти 83% коек для больных коронавирусом, при этом сформирован необходимый резерв. Информацию о ситуации ежедневно докладывают президенту республики Рустаму Минниханову.
- Татарстанская таможня подвела итоги работы в 2021 году. Так, в прошлом году внешнеторговый товарооборот республики составил более $16 миллиардов. Из них экспорт — более $10,9 миллиарда, а импорт — около $5 миллиардов. В ПФО доля Татарстана во внешней торговле составила внушительные 29%. По словам руководителя Татарстанской таможни, генерал-майора таможенной службы Марата Гараева, в 2021-м ведомство оформило 1 421 декларацию на товары, в федеральный бюджет перечислено 2,7 миллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение зарплат военнослужащим и укрепление обороноспособности страны. Планируется создать 20 дополнительных бригад в составе ВС Украины, перевести армию на профессиональную основу и увеличить срок службы военных на контрактной основе. Кроме того, численность Вооруженных сил страны увеличивается на 100 тысяч человек в следующие три года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Как стало известно «Реальному времени», в следующий понедельник в администрации Казани начнется масштабная ревизия управлений, отделов, МУПов и их руководителей. Впервые в новейшей истории Татарстана работу столичных чиновников оценят эксперты республиканской межведомственной группы по борьбе с коррупцией. Подробности — в нашем материале.
- Генерал-лейтенант украинских Вооруженных сил Михаил Забродский выразил мнение, что жители ряда городов Украины хотели бы войти в состав России. По его словам, часть населения «до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа». Речь о Харькове, Днепре, Херсоне.
- Ожидается, что завтра в московском Кремле президент России Владимир Путин лично вручит первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Высшую награду страны глава государства присвоил ему в день 85-летия, 20 января. Первый президент Татарстана удостоился ордена за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
- Вашингтон сообщил журналистам о получении ответа России на предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины. Там заявили, что публичные переговоры были бы непродуктивными и оставили на усмотрение Москвы, «захочет ли она обсудить свой ответ». Однако в российском МИД опровергли эту информацию — в России готовится «сводный» ответ США и НАТО. Это подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница».
- Этой ночью на пожаре в частном доме в Мамадыше погибли трое мужчин. Предварительной причиной пожара назвали непотушенную сигарету. Такой же версии придерживается и Следком — там полагают, что погибшие злоупотребляли спиртным и возгорание в доме произошло в результате неосторожного курения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
- Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены — его отставка подтверждена протоколом, обнародованным парламентом. На пост главы государства правящая партия страны «Гражданский договор» выдвигает кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.
- Российский кинорежиссер Жора Крыжовников решил снять в Казани многосерийный художественный фильм с рабочим названием «Слово пацана». Вероятно, он хочет экранизировать книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». В съемках могут принять участие казанцы. Со 2 по 7 февраля в столице Татарстана планируется провести кастинг.
- Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» переедет в отдельное здание, строительство которого обойдется в 150 миллионов рублей. Оно будет состоять из двух корпусов, административного и изолятора временного содержания (ИВС), которые соединят переходом. Оба будут трехэтажными, включая подвальный этаж. Для тех, кто содержится в ИВС, предусмотрены прогулочные дворы. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Украина, Британия и Польша планировали объявить о новом формате сотрудничества, однако это пришлось отложить. Причина — коронавирус у главы МИД Великобритании Лиз Трасс, из-за чего та не может приехать в Киев, объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- В год 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане наметили масштабный ремонт на территории достопримечательного места «Городище Болгар», столицы средневековой Волжской Булгарии. На это из бюджета республики направят почти 235 миллионов рублей. Отремонтировать планируется Белую мечеть, «Ханскую усыпальницу» XIV века, Успенскую церковь, колодец Габдрахмана и т.д. Подробности — в материале «Реального времени».
- Хирурги БСМП в Набережных Челнах первыми в России заменили самый крупный сосуд в организме человека — аорту, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым и сохранив все значимые ветви. Операция проводилась в четыре этапа 50-летнему пациенту из Ютазинского района Татарстана — в течение двух лет ему пришлось перенести несколько операций. У него было расслоение, аневризма и разрыв аорты.
- Гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова предупредила, что грядущей весной многие хозяйства Татарстана, которые содержат крупный рогатый скот, могут столкнуться с проблемой обеспеченности кормами. Она напомнила о засухе 2021-го, которая может отразиться на урожае текущего года. В основном проблемы затронут зерновые культуры, а также технические и кормовые.
- Студентка КГМУ, внешность которой раскритиковала преподавательница, рассказала «Реальному времени», что ей не нужна моральная компенсация — девушка хочет, «чтобы виновница просто понесла наказание». Она опасается, что в будущем кто-то может воспринять резкие высказывания сотрудницы вуза близко к сердцу и покончить жизнь самоубийством. «Так что все, чего бы я хотела, что считала бы правильным, — увольнение. Не более. Ну и признание вины», — заявила казанская студентка. Обстоятельства конфликта в КГМУ выясняются.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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