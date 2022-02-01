В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 125 836 человек

За последние сутки в России выявили 125 836 случаев заболевания СOVID-19 — это очередной рекорд за весь период пандемии. Всего заразившихся по стране зарегистрировали 11 986 913 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба РФ на 1 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 40 301 пациента, всего выздоровевших — 10 288 582 человека.

За сутки СOVID-19 унес жизни 663 россиян. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 332 012 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Россия побила вчерашний рекордный показатель заболевших — вчера в стране выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом.

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Маргарита Головатенко