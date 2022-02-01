Завтра Путин лично вручит Шаймиеву орден Святого апостола Андрея Первозванного
Завтра, 2 февраля, в Кремле пройдет церемония вручения высших государственных наград. Правительство отметило труд свыше 20 выдающихся граждан страны, в числе которых — первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
20 января Шаймиев отпраздновал свое 85-летие. В этот день президент страны Владимир Путин отметил его высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Завтра глава государства лично вручит награду Шаймиеву.
Кроме того, звания Героя Труда РФ удостоены шесть человек, среди которых почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов и др., сообщается на сайте Кремля.
Напомним, Путин также поздравил Шаймиева с юбилеем.
— Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог, — говорилось в поздравлении.
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