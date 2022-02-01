Завтра Путин лично вручит Шаймиеву орден Святого апостола Андрея Первозванного

Завтра, 2 февраля, в Кремле пройдет церемония вручения высших государственных наград. Правительство отметило труд свыше 20 выдающихся граждан страны, в числе которых — первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

20 января Шаймиев отпраздновал свое 85-летие. В этот день президент страны Владимир Путин отметил его высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Завтра глава государства лично вручит награду Шаймиеву.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, звания Героя Труда РФ удостоены шесть человек, среди которых почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов и др., сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Путин также поздравил Шаймиева с юбилеем.

— Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог, — говорилось в поздравлении.

Диана Жиленкова