Хирурги челнинской БСМП впервые в России заменили пациенту аорту на протез

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Хирурги БСМП в Набережных Челнах первыми в России заменили самый крупный сосуд в организме человека — аорту, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым и сохранив все значимые ветви, сообщили в пресс-службе медучреждения.



Операция проводилась 50-летнему пациенту из Ютазинского района Татарстана — в течение двух лет ему пришлось перенести несколько операций. У него было расслоение, аневризма и разрыв аорты. Операция проводилась в четыре этапа.

Во время первого этапа главный хирург БСМП Рамис Якубов на открытом сердце удалил кровь, излившуюся из просвета расслоенной аорты в левую плевральную полость, которая сдавила часть легкого и попала в околосердечную сумку, мешая нормальной работе сердца. Восходящую часть аорты от сердца до дуги и ветвей заменили на протез, сделанный на первом этапе. Пациент все это время находился в глубочайшем наркозе, а температура его тела была понижена до 28 градусов. Мозг мужчины во время переключения артерий оставался без кровоснабжения от 5 до 10 минут.

На втором этапе хирурги занялись эндопротезированием дуги аорты с восстановлением ее стволов (подключичного и брахиоцефального), на третьем — эндопротезированием грудного отдела аорты. Врачи восстанавливали этот отдел с большой осторожностью.

На финальном, четвертом этапе рентгенэндоваскулярный хирург БСМП Марат Шарафутдинов провел эндопротезирование брюшного отдела по своей авторской методике. Были спротезированы чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия, которая снабжает кровью кишечник и поджелудочную железу. Хирурги сформировали единый просвет аорты, чтобы исключить нарушения в работе почечных артерий, которые возникли вследствие расслоения аорты. Последний этап этого сложнейшего лечения длился около семи часов.

Участие в этой сложнейшей серии операций принимали главный хирург БСМП Рамис Якубов, рентгенэндоваскулярный хирург БСМП Марат Шарафутдинов, сосудистый хирург БСМП Аршак Чахоян, сосудистый хирург БСМП Юрий Тарасов и врач — анестезиолог-реаниматолог Гулия Халиуллина. Пациент уже чувствует себя хорошо и идет на поправку.



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Маргарита Головатенко