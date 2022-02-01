В этом году татарстанские аграрии могут столкнуться с проблемами в поставке корма для скота

Фото: Максим Платонов

Весной этого года в Татарстане многие хозяйства, которые содержат крупный рогатый скот, могут столкнуться с проблемой обеспеченности кормами. Об этом рассказала гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.

Она напомнила о засухе, произошедшей в прошлом году. Это может отразиться на урожае текущего года. В основном проблемы затронут зерновые культуры, а также технические и кормовые.

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам Барсуковой, точный прогноз по урожайности можно будет дать после наступления весны и схода снега. Она отметила, что состояние 95% посевных площадей оценивается как хорошее, передают «Челнинские известия».

В этом месяце сообщалось, что в текущем году в республике намерены увеличить на 12% площади, на которых выращиваются картофель и прочие овощи. Это поспособствует стабилизации цен. Всего в 2021 году в РТ картофель и другие овощи выращивали на землях общей площадью 5,9 тысячи гектаров.

Диана Жиленкова