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В Татарстане зарегистрировали рекордные 777 случаев заражения коронавирусом

11:42, 01.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали рекордные 777 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 777 случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный показатель суточных заражений за весь пандемийный период, сообщает оперштаб РФ.

По данным на 1 февраля, всего в республике подтвердилось 49 642 случая COVID-19. За минувшие сутки в республике выздоровели 220 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 39 348 человек. Умерли за весь период 1 594 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане регистрировали 631 случай заражения COVID-19, что было рекордом до сегодняшнего дня.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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