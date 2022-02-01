Президент Украины увеличил численность армии на 100 тысяч человек — это много или мало?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил страны на 100 тысяч человек в следующие три года. Об этом он объявил в ходе выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Кроме этого, документом предусматривается увеличение зарплат военнослужащим и укрепление обороноспособности государства. Планируется создание 20 дополнительных бригад в составе ВС Украины, переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы военных на контрактной основе.

Говоря о возможном вторжении России на Украину, Зеленский заявил, что ни одна страна не станет защищать украинцев. По этой причине Украину, как он считает, не принимают в НАТО. Также он добавил, что в случае полномасштабной войны она будет происходить не только на территории Украины. Помимо этого, полагает президент, война будет также информационной, с применением кибератак.

Фото: wikipedia.org

100 тысяч военных — это:

На треть увеличится украинская армия с учетом оценки численности ВСУ в 300 тысяч военнослужащих, по словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова — такое число он назвал «Газете.ру» в декабре 2021 года. То есть у Украины будет около 400 тысяч солдат.

увеличится украинская армия с учетом оценки численности ВСУ в 300 тысяч военнослужащих, по словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова — такое число он назвал «Газете.ру» в декабре 2021 года. То есть у Украины будет около 400 тысяч солдат. Общее количество в 400 тысяч военных — это в два с лишним раза меньше , чем численность ВСУ после обретения Украиной независимости в 1991 году — тогда армия страны составляла 980 тысяч человек.

, чем численность ВСУ после обретения Украиной независимости в 1991 году — тогда армия страны составляла 980 тысяч человек. Но в полтора раза больше , чем насчитывали ВСУ Украины к концу 2014 года — тогда их было всего лишь 232 тысячи человек.

, чем насчитывали ВСУ Украины к концу 2014 года — тогда их было всего лишь 232 тысячи человек. Столько же составляет численность армии Анголы — 100 тысяч.

составляет численность армии Анголы — 100 тысяч. На 8 тысяч больше , чем якобы планирует сосредоточить на границе с Украиной Россия — о 92 тысячах военнослужащих сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, когда в ноябре 2021 года заявил, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года.

, чем якобы планирует сосредоточить на границе с Украиной Россия — о 92 тысячах военнослужащих сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, когда в ноябре 2021 года заявил, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года. В 10,14 раза меньше , чем численность российской армии — количество действующих военнослужащих составляет 1 014 000 человек.

, чем численность российской армии — количество действующих военнослужащих составляет 1 014 000 человек. Примерно две армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — там служат 50 050 человек.

— там служат 50 050 человек. На 2 749 человек больше , чем население украинского города Лисичанска, находящегося в Луганской области, — на 2019 год оно составляло 97 251 человек.

, чем население украинского города Лисичанска, находящегося в Луганской области, — на 2019 год оно составляло 97 251 человек. Где-то 0,4% от общего числа мужского населения Украины — по оценке на 31 декабря 2021 года, мужчин всех возрастов в стране проживало 20 006 818 человек.

от общего числа мужского населения Украины — по оценке на 31 декабря 2021 года, мужчин всех возрастов в стране проживало 20 006 818 человек. Пять армий Грузии — там всего 20 тысяч военнослужащих.

— там всего 20 тысяч военнослужащих. В 11,7 раза больше, чем проходящих сейчас необходимую подготовку американских военнослужащих на случай возможности переброски подразделений США в Европу, если ситуация вокруг Украины осложнится, — представитель Пентагона Джон Кирби заявил о 8,5 тысячи человек.

больше, чем проходящих сейчас необходимую подготовку американских военнослужащих на случай возможности переброски подразделений США в Европу, если ситуация вокруг Украины осложнится, — представитель Пентагона Джон Кирби заявил о 8,5 тысячи человек. Три армии Норвегии — службу там проходят 27 600 солдат.

Дарья Акимова