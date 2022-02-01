Полномочия президента Армении официально прекращены

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены после обнародования спикером парламента соответствующего протокола, сказано на сайте органа.

Саркисян подал в отставку 23 января. В качестве основной причины он назвал отсутствие должных полномочий. По его словам, это не позволяет главе государства влиять на важные процессы внешней и внутренней политики:

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — говорил он.

Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года. Он был избран главой государства на семилетний срок. Армения полностью перешла к парламентской форме правления.

Маргарита Головатенко