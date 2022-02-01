Антикоррупционный десант высадится в исполкоме Казани

Тотальная проверка подразделений и чиновников столичной администрации начнется 7 февраля

Фото: Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», в будущий понедельник в администрации Казани стартует масштабная ревизия управлений, отделов и МУПов, а также самих руководителей. Впервые в новейшей истории Татарстана работу столичных чиновников оценят эксперты республиканской межведомственной группы по борьбе с коррупцией. Повлекут ли результаты этого десанта изменения бизнес-климата и жизни казанцев к лучшему — покажет время.

Месяц на проверку, месяц на анализ



Чуть больше 100 метров разделяет штаб-квартиру исполкома Казани и базирующееся в казанском Кремле антикоррупционное управление при президенте Татарстана. Тем не менее профессиональные борцы с коррупцией, успевшие объездить с проверками все районы Татарстана и ряд министерств, ни разу не были у соседей. Желание было давно, но в план работы данное спецмероприятие включили лишь недавно, отмечает один из источников «Реального времени».

В межведомственную группу входят «соколы» Марса Бадрутдинова, экс-начальника УБЭП МВД Татарстана, возглавляющего в аппарате Рустама Минниханова работу по антикоррупционной политике, а также их бывшие коллеги — силовики и специалисты министерств и ведомств. Официальная задача рабочей группы прописана максимально лояльно по отношению к объектам проверки — оказание практической помощи по реализации антикоррупционного законодательства. На практике — копают всерьез и глубоко, вскрывая истории раздачи своим земель за бесценок с последующей перепродажей за миллионы, не включенные в декларации активы, прямой конфликт интересов при распоряжении бюджетными средствами и имуществом.



В межведомственную группу входят «соколы» Марса Бадрутдинова, возглавляющего в аппарате Рустама Минниханова работу по антикоррупционной политике. Фото: Олег Тихонов

Именно результаты подобной проверки спустя годы легли в основу земельной войны в Набережных Челнах — споры в арбитражах, уголовные дела, в том числе — против экс-руководителей автограда, задержания и возврат 53 га в муниципальную собственность. Еще пример: после сверки деклараций по части «подзабытых» доходов — 650 млн рублей и 50 объектов недвижимости — с депутатскими мандатами пришлось расстаться двум крупных руководителям в Альметьевске. По схожей причине лишился полномочий в родном селе бывший владелец группы компаний «Нур» Маннаф Сагдиев и вышел из доверия теперь уже бывший глава исполкома поселка Дубьязы Высокогорского района Асхат Низамов. На последнем открытом для СМИ заседании антикоррупционной комиссии под председательством Рустама Минниханова в марте 2021-го публично вскрыли факты списания средств на фиктивный отдых детей и простоя почти двух тысяч объектов, выстроенных за бюджетный счет.

Какой период деятельности подразделений муниципальной власти интересует проверяющих? От 2 до 5 лет, уверяют наши источники. Иначе говоря — до 1000-летия Казани и Универсиады-2013 копать пока не планируется.



По данным источников «Реального времени», работа борцов с коррупцией в подразделениях казанского муниципалитета, включая МУПы, может растянуться на месяц с лишним. Еще минимум месяц потребует анализ собранных сведений. И это при том, что стандартную, при выезде в район, численность экспертной группы планируется увеличить.

К слову, в казанском Кремле рассчитывают и на помощь населения. В ближайшее время в официальных СМИ планируется опубликовать контактные телефоны и адреса электронной почты для обращений тех, кто готов делиться фактами.

В исполкоме Казани подтвердили информацию о грядущем визите проверяющих, подчеркнув, что всевозможные проверки в различных подразделениях муниципалитета проходят практически каждый день.

— Мы со своей стороны всегда открыты и предоставляем всю запрашиваемую информацию, — сообщил «Реальному времени» начальник пресс-службы городской администрации Владимир Казанцев.

Какие системные нарушения вскрывались в Казани раньше

Расхожая фраза санврачей о нарушениях в сфере общепита: «Когда мы выходим — мы находим» популярна и у борцов с коррупцией. Правда, результаты их проверок не всегда доводятся до широкого круга. От получения информации до ее реализации в виде дисциплинарных, административных и уголовных мер порой проходит значительное время.

Заметим, в свое время именно благодаря кремлевским ревизорам были вскрыты факты строительства частного тира и боулинга на берегу Куйбышевского водохранилища в Алексеевском районе, продажа муниципального участка в Пестрецах всего за 4 рубля и нарисованные ради субсидий рекорды по надоям молока. Многие результаты проверок легли в основу уголовных дел против руководителей ПИЗО и исполкомов.

Впрочем, эти дела — не самоцель инициаторов проверок. Подковерное решение вопросов — будь то прием детей в первый класс за взятки, выделение земельных участков и бесконечная перекройка генплана — в конечном итоге бьют по имиджу власти и бюджету.

Фото: Ринат Назметдинов

— У бизнеса возникает стойкое убеждение о необходимости заложить резервы на коррупционные потери. Это влечет рост цен и стоимости республиканских программ в рамках приоритетных нацпроектов. Такие факты уже имеются, и мы будем жестко на них реагировать. Вне зависимости от имеющихся заслуг и занимаемых должностей, — обещал ранее Рустам Минниханов.

Вспомним несколько громких скандалов, связанных с бюджетными средствами и имуществом казанского муниципалитета за несколько лет.

В 2017-м дошло до приговора уголовное дело обманутого исполкома Казани, проморгавшего хищение муниципальных подвалов и земли на полмиллиарда. Силовики доказали: группа аферистов с участием госрегистратора сфальсифицировала правоустанавливающие документы и оформила в частную собственность 20 объектов муниципальной недвижимости, включая подвал «сталинки» на улице Кремлевской. Преступление стало возможным благодаря тому, что сотрудники исполкома вовремя не поставили данную собственность на учет сами.

В 2018-м в Казани посадили целую команду юристов исполкома города — суды установили, что они фабриковали липовые договоры об оказанных муниципалитету услугах, а затем через подставных лиц предъявляли иски в суд и так защищали в этих делах интересы исполкома, что неизменно проигрывали. Решение о взыскании ущерба от афер в 74,5 млн рублей с четырех осужденных, включая экс-заместителя начальника правового управления Алексея Рыбушкина, вступило в силу в 2020 году.

В 2018-м в Казани посадили целую команду юристов исполкома города. Фото: Ирина Плотникова

В 2020-м Следком по РТ прекратил уголовное преследование бывшего начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Первоначально его обвиняли во взятках за преференции в массовых поставках металлодетекторов и холодильников на 27 млн рублей в школы и детсады города. На финише следствия эту версию силовики отвергли, вменив VIP-педагогу преступную халатность по тем контрактам 2016—2018 годов и прекратив уголовное дело за истечением срока давности. Сам Хидиятов с таким результатом согласился, добиваться оправдания не стал. Дело о мошенничестве в отношении самих поставщиков до приговора пока не дошло...

По итогам 2021-го доходы бюджета Казани составили 34,3 миллиарда рублей, а расходы — 36,8 миллиарда.