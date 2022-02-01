Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Фото: Ринат Назметдинов

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) из-за роста заболеваемости коронавирусом рекомендует перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года. Согласно ему, число работников, которое можно перевести на удаленку, определяется организацией самостоятельно. В Минтруде также напомнили, что такой режим работы не повлияет на размер зарплаты при сохранении объема выполняемых задач, а вопросы организации удаленной работы регулируются Трудовым кодексом РФ.

realnoevremya.ru

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно, об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что республиканский оперштаб не планирует давать аналогичное указание.

Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, а работодателям максимально перевести работников на дистанционный формат работы.

Максим Кокунин