Следком РТ возбудил уголовное дело после гибели трех мужчин на пожаре в Мамадыше

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели трех мужчин на пожаре в Мамадыше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел ночью 1 февраля. Во время тушения пожара в частном доме пожарные обнаружили тела трех мужчин 1986-1988 г.р. с признаками отравления продуктами горения. По данным ГУ МЧС РФ по РТ, в частном доме на площади 3 кв. м загорелся диван в спальной комнате.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртным и возгорание в доме произошло в результате неосторожного курения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Татьяна Леухина