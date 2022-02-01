В Мамадыше ночью сгорел частный дом — погибли трое мужчин

Фото: МЧС по РТ

Ночью 1 февраля в одном из частных домов в Мамадыше произошел пожар, в котором погибли трое мужчин, сообщили в МЧС по Татарстану.



Пожар произошел в одноэтажном кирпичном частном доме по улице Дачной, 4. Пожарные по прибытии на место установили, что на площади 3 кв. м горел диван в спальной комнате. Погибшие — мужчины 1988, 1988 и 1986 годов рождения.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Фото: МЧС по РТ

31 января в Казани на пожаре в квартире спасли шесть человек. Инцидент произошел в доме по улице Короленко. С 4-го этажа спасли двух девочек в возрасте четырех лет и одного года. Пострадавших и погибших нет.

Маргарита Головатенко