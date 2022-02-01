Болгарское городище обновят за 235 миллионов рублей к 1100-летию принятия ислама

Обновление к юбилею

В год 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане наметили масштабный ремонт на территории достопримечательного места «Городище Болгар», столицы средневековой Волжской Булгарии. Обойдутся работы республиканскому бюджету без малого в 235 миллионов рублей.

В списке 20 наименований работ, половина из которых затронет объекты культурного наследия, имеющие многовековую историю. Не обойдут стороной и возведённую десять лет назад Белую мечеть. Там запланирован уже назревший капитальный ремонт.

Приведут в порядок в юбилейный год и ещё один построенный недавно объект — памятный знак, посвященный принятию ислама в Волжской Булгарии в качестве государственной религии. Его, как и Белую мечеть, намерены отремонтировать капитально.

Так, в Болгаре в этом году отремонтировать планируется следующие объекты культурного наследия:

«Ханская усыпальница», XIV век.

«Черная палата», XIV век.

«Дом с башнями («Дворец ханский»), (руины) 1240-е годы. «Монастырский погреб (усыпальница)», XIV век. «Развалины Четырехугольника (бывшая мечеть)" (Соборная мечеть, Большой минарет). «Никольская церковь (усыпальница)», XIV век. «Торговая лавка конца XVIII — начала XIX вв.». «Торговая лавка Бухтуловых», XIX век. «Успенская церковь», XVII — XVIII вв. «Малый минарет», XIV век.

Обновить планируется в целом внешний вид городища, поэтому ремонт затронет не только объекты культурного наследия, но и прочую инфраструктуру, начиная с въездных ворот и заканчивая центральной частью. С списке работ значится и ограждение территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Так, капитальному ремонту подвергнут следующие объекты:

Здания входной группы у западных ворот по ул. Смирнова, 56.

Въездные ворота на восточном, южном и западном въездах Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Колодец Габдрахмана, расположенный на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Санитарно-гигиенические здания по ул.Мухамдъяра, 27б и по ул.Назаровых, 67а.

Административный корпус с фондохранилищем по ул. Назаровых, 67.

Навес над баней №2.

Завершить все работы, согласно заказу Главстроя Татарстана, необходимо не позже 1 декабря 2022 года. По большей части, они коснутся фасадов зданий.

Белая мечеть

О планах отремонтировать еще совсем недавно построенную Белую мечеть в Болгаре стало известно еще в конце прошлого года. Главгоэкспертиза России в декабре 2021-го выдала положительное заключение на проведение работ.

Белую мечеть в Болгаре открыли всего десять лет назад — 10 июня 2012 года. Она — детище первого президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева, его республиканского фонда «Возрождение», который занимается сохранением и развитием Болгара и Свияжска.

Из всех выделяемых на работы в Болгаре 235 миллионов рублей на капитальный ремонт Белой мечети направят 25,8 миллиона. Большая часть денег необходима на облицовку гранитом — 20,7 миллиона. Вероятно, речь идет о площади перед мечетью.

Остальную часть суммы, выделяемой непосредственно на Белую мечеть, планируется потратить на ремонт колонн, которых насчитывается 88, кровли и проемов. Часть средств, 114 тысяч, предусмотрены на цементацию грунта.

Празднование начинается с Болгара

Именно с Болгара начали отмечать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — в начале января там состоялось Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».

В течение года 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией в Болгаре пройдет еще ни одно приуроченное к юбилейное дате событие. В январе президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что одним из ключевых событий памятной даты станет фестиваль «Изге Болгар җыены».



В свою очередь заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев добавил, что в числе крупных проектов — строительство дороги до Болгара и ремонт местного речного вокзала. Дороги до Болгара обсуждались еще летом 2021-го, когда только намечались планы по празднованию значимой даты. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что отремонтировать требуется дороги ведущие в Болгар от Казани, Ульяновска и Самары. Он же и пообещал найти деньги на эти цели.

К слову, о дороге до древнего города позаботились уже в прошлом году — за ремонт участков трассы, которая соединяет Казань с Самарой и Ульяновском, а также с Болгаром, предложили 900 миллионов рублей. Уже к концу октября 2021-го отремонтировали дорогу вдоль поселков Екатериновка, Ярдам и Тукай. Этот участок находился в сильно изношенном состоянии — его даже можно было назвать худшим по качеству дорожного полотна на пути из Казани в Древний Булгар. При этом на него приходится достаточно большой трафик — по дороге часто проезжают многочисленные паломники и туристы.

Татьяна Демина