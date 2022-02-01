Верхнеуслонский отдел полиции получит новое здание с библиотекой

Для полицейских появятся тренировочный зал, библиотека и учебный класс

Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» переедет в отдельное здание — как выяснило «Реальное время», его строительство обойдется в 150 миллионов рублей.

Сейчас межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» находится в доме №1 по Автодорожной улице в центре Верхнего Услона. Двухэтажное здание он делит с отделом социальной защиты Верхнеуслонского района и Управлением Росгвардии РФ по РТ.

Территориально отдел расположится подальше от центра Верхнего Услона, рядом с лесопосадкой и поселком имени Кирова. Согласно публичной кадастровой карте, сейчас участок площадью 17 222 квадратных метра пустует.

Здание будет состоять из двух корпусов, административного и изолятора временного содержания (ИВС), которые соединят переходом. Оба будут трехэтажными, включая подвальный этаж. Для тех, кто содержится в ИВС, предусмотрены прогулочные дворы.

Подвальный этаж предназначен для нескольких мужских и женских раздевалок, библиотеки для личного состава, помещения хранения оргтехники, склада хранения вещей и канцтоваров, кладовой для хранения вещественных доказательств, тренажерного зала с инвентарной, а также архивов канцелярии, следствия и т.д. Также там расположатся комната для экспериментального отстрела огнестрельного оружия, учебный класс, комнаты выдачи и чистки оружия, санузлы.

На первом этаже расположатся кабинет оформления паспортов, комната отдыха дежурного наряда с зоной подогрева и приема пищи, три помещения содержания задержанных лиц, приемная для граждан, кабинеты сотрудников, в том числе инспекторов ДПС и начальника отделения ГИБДД, адвокатов и следователей, медработника, комната обыска и личного состава конвойного подразделения.

На втором этаже предполагаются комната для построения и развода личного состава, кабинеты оперуполномоченных инспекторов, начальника отдела МВД, следователей и старшины, помещение под музейное формирование МВД, комната отдыха, зал совещаний на 57 человек, кабинет психолога и т.д.

Фото: Максим Платонов

ИВС рассчитан на 30 человек

Что касается изолятора временного содержания, то он появится также на первом этаже. Это восемь камер на три человека каждая, две камеры по два человека, камеры для маломобильных групп населения в общем на три человека, а также карцер для одного человека. Везде предусмотрены санузлы.

Для содержащихся в ИВС будет организовано привозное трехразовое питание с интервалами между приемами пищи не более 7 часов. Для подогрева еды и временного хранения пищевых отходов будут отдельные комнаты. Хранить вещи задержанных собираются в специальной кладовой, предусмотрена и сушилка для одежды. Будет и отдельная комната для свиданий.

Свои кабинеты будут у начальника ИВС и его зама. Отдельно появится комната для обыска, две кабины-бокс и дезинфекционное отделение.



Фото: Максим Платонов

Что еще будет на территории

Рядом с основным зданием появятся еще несколько. В первую очередь это КПП с помещением для досмотра и пропускной коридор с отсекающим тамбуром.

Следующий объект — гараж для отдела МВД на пять легковых автомобилей и два автобуса. Отдельно будет сооружен навес на пять автомобилей ИВС и спецприемника. Планируется возвести здание кинологической службы с вольером для служебных собак и тренировочной площадкой, блочно-модульную котельную, дизельную электростанцию и газораспределительный шкаф.

Новое здание отдела МВД собираются построить и ввести в эксплуатацию до конца года. Подрядчик строительства определится после 10 февраля.

Дарья Пинегина