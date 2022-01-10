Итоги дня: Татарстан накроет снегопад, Ширинов покинул Aurus, переговоры России и США в Женеве
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 10 января:
- В мэрии Казани прошел первый в 2022 году «деловой понедельник» — власти отчитались о том, как прошли в городе январские выходные. За первые девять дней нового года произошло 300 преступлений, в том числе одно убийство, 22 пожара, в которых погибло три человека, пять случаев отравления угарным газом с одиннадцатью пострадавшими, один человек получил термические ожоги от взрыва петарды и один — травмы от взрыва самогонного аппарата. Кроме того, случились 52 аварии на коммунальных сетях и четыре кратковременных отключения подачи тепла. Подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня в онлайн-формате состоялась внеочередная сессия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Видеоконференция началась с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал случившийся в начале января кризис самым масштабным за всю историю независимости Казахстана и добавил, что считает это событие попыткой государственного переворота. Позже вопросы, связанные с миротворческой миссией ОДКБ в Казахстане, по телефону обсудили министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу.
- Адиль Ширинов покинул должность генерального директора Aurus. Он уволился по собственному желанию, так как хочет сконцентрироваться на работе в ПАО «УАЗ» и СП «Соллерс Форд». Исполнять обязанности Ширинова будет исполнительный директор Aurus Николай Ходосевич. Не исключено, что в дальнейшем руководить Aurus будет человек, привлеченный со стороны.
- В Женеве проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Делегацию России возглавляют замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. США представляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. В Кремле переговоры пока не комментируют. Предварительную часть встречи, которая прошла в формате ужина, Рябков оценил как потрясающую. По его словам, диалог был сложным, но деловым.
- В Татарстане началась первая рабочая неделя 2022 года. После новогодних праздников работу возобновил завод «Соллерс Форд», запустив полные мощности. К производству автомобилей приступили и сотрудники КАМАЗа. В этом году планируется выпустить более 8 тысяч автомобилей поколения К5, из них 332 — в этом месяце. За январь там хотят собрать более 3,2 тыс. машин.
- Российская команда «КАМАЗ-мастер» по итогам восьмого этапа ралли-марафона «Дакар» заняла первые четыре места в зачете грузовиков. Первым финишировал экипаж Дмитрия Сотникова, преодолевший дистанцию в 395 км за 3 часа 56 минут 42 секунды. Вторым стал Андрей Каргинов, третьим — Эдуард Николаев. Четвертым к финишу пришел экипаж Антона Шибалова.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал доклад главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева о проверках бизнеса в новогодние каникулы — градоначальника смутила фраза «Мы не стали портить новогоднее настроение». В своем докладе глава территориального отдела Роспотребнадзора указал, что в январские каникулы сотрудники ведомства обошлись без жестких мер в части назначения штрафов и приостановления деятельности. Магдееву это не понравилось, он призвал не снижать планку требований по соблюдению антиковидных ограничений.
- Депутаты из Комитета Госдумы по труду и социальной политике хотят дополнить главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Они предлагают установить административный штраф для граждан за нарушение покоя ночью от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Гидрометцентре РТ спрогнозировали умеренно морозную погоду в Татарстане на этой неделе. Максимальная дневная температура составит -13 градусов. Самый сильный мороз ожидается ночью 12 января — при прояснениях и преимущественно в восточных районах похолодает до -23 градусов. К концу недели ожидаются снег, метель, сильный ветер, гололедица и снежные заносы на дорогах. В КФУ тем временем предупредили о приближении циклона с атмосферными фронтами, который принесет в Татарстан снегопады.
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса. Вместе с этим игры клубов, где существует угроза массового заражения COVID-19, будут отменяться с возможностью их проведения в другое время. Так, лига отменила матч «Авангард» — «Салават Юлаев». Причина — 26 случаев COVID-19 в уфимском клубе.
- Нижнекамск, который под конец 2021 года получил 50 новых автобусов, не может выпустить их все на маршруты из-за нехватки водителей и кондукторов. Пока в городе курсируют лишь 32 автобуса. Ожидается, что до конца января нижнекамцев начнут перевозить все 50.
- Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв 30-е место. Кроме нее в список попали россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Они находятся на 11-м и 26-м местах соответственно. Первое место заняла австралийка Эшли Барти.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее план работы Кабинета министров РТ на 2022 год. В феврале планируется рассмотреть и утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета по республике за IV квартал 2021-го. В марте правительство Татарстана намерено утвердить стоимость одного «квадрата» общей площади жилья на сельских территориях республики.
- Около 30 жителей Татарстана накануне эвакуировались из Казахстана на фоне массовых протестов в стране. Они вылетели из Алма-Аты, сообщил «Реальному времени» полномочный представитель республики в Казахстане Денис Валеев, уточнив, что в Казахстане остаются единицы татарстанцев.
- Обнаруженный на Кипре «дельтакрон» пока что рано называть новым штаммом COVID-19, считает руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, в лаборатории могло произойти загрязнение одних образцов другими. Такой «гибрид» способен образоваться при несоблюдении правил работы в лаборатории.
- В Белгороде самолет, летевший из Москвы, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера, принадлежащего авиакомпании Red Wings, находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Как сообщил информированный источник «Реального времени», среди пассажиров был татарстанец, который занимается парашютным спортом. Он поделился кадрами, на которых видно, как сотрудники аэропорта и МЧС с трудом катят трап к самолету. Подробности случившего — в нашем материале.
- Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы сербского теннисиста Новака Джоковича. В страну он прибыл для участия в Australian Open, но не смог пройти паспортный контроль из-за ошибки при подаче документов на визу. Спортсмен не привит от коронавируса, и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. Джоковича уже освободили из иммиграционного изолятора. Спортсмен успел сделать публикацию в Instagram после скандала.
- Джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане по подозрению в терроризме, освободили из-под стражи. В выходные в соцсетях разлетелось видео, на котором он рассказывает, что специально приехал для участия в митингах — за это ему якобы пообещали заплатить. Рузахунов записал видеообращение, в котором поблагодарил власти родной страны за помощь в освобождении. Киргизия, напомним, после задержания музыканта направила Казахстану ноту протеста.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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