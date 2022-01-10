В Татарстане на этой неделе ожидается умеренно морозная погода, снег и метель

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре РТ рассказали, какая погода ожидается в Татарстане на этой неделе. Дневные температуры не опустятся ниже -13 градусов, а в пятницу в республику придет метель.

Во вторник, 11 января, в Татарстане ночью похолодает до -10... -15 градусов. Днем ожидается от 6 до 11 градусов мороза. Временами пройдет снег.

В среду и четверг, 12—3 января, сохранится умеренно морозная погода, временами с небольшим снегом. Ночные температуры составят -13... -18 градусов, а ночью 12 января при прояснениях и преимущественно в восточных районах Татарстана похолодает до -23 градусов. Днем ожидается от 6 до 13 градусов морозов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 14—15 января, в Татарстане ожидаются снег, метель, сильный ветер, гололедица и снежные заносы на дорогах. Ночью температура опустится до -7... -12°С, днем она составит -4... -9 градусов.



Синоптики отметили, что сегодня днем в отдельных северных районах Татарстана наблюдается небольшой снег. В полдень температуры составили от -8 до -13 градусов.

Татьяна Демина