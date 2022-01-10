Белгородский авиаинцидент: кадры из салона самолета

Фото: скриншот

«Вот так мы приземлились в город Белгород»

Сегодня утром в Белгороде самолет, следовавший из Москвы, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера, принадлежащего авиакомпании Red Wings, находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Как сообщил информированный источник «Реального времени», среди пассажиров был татарстанец, который занимается парашютным спортом.

Он поделился кадрами, на которых видно, как сотрудники аэропорта и МЧС с трудом катят трап к самолету.

— Вообще, был сильный хлопок, когда мы через бордюр скаканули, — говорит голос за кадром.

На втором видео пассажиры самолета уже спускаются по трапу. Каких-либо повреждений воздушного судна не видно.

— Вот так мы приземлились в город Белгород. Первый рабочий день, 2022 год, — поделился впечатлениями татарстанец.

Проверки и возможные причины ЧП

На данный момент аэропорт Белгорода закрыт. Судя по онлайн-табло, задержан вылет четырех рейсов — они должны были вылететь еще днем, но теперь стартуют не раньше 17.30 по мск. С прилетом задерживаются два борта — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, причем первый должен был приземлиться еще более трех часов назад.

Проверку инцидента начали следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По данным СК, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта на 40 метров.

Окончательные причины ЧП еще предстоит определить. В сообществе Belgorod Spotters Team со ссылкой на данные Flightradar24.com предположили, что экипаж перелетел границу касания взлетно-посадочной полосы, а потом и выкатился за ее пределы.

«Сейчас направляем все силы, чтобы утром город был подготовлен к нормальной жизни», — сообщил сегодня мэр города Антон Иванов. Фото beladm.ru

Отметим, что в ночь на 10 января Белгород накрыл ледяной дождь, который шел и утром. В связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

— Дождь продолжается, мы не успеем все обработать. Призываю всех быть максимально осторожными при выходе на улицу, поберечь себя от возможных травм по пути на работу, в школу. Сейчас направляем все силы, чтобы утром город был подготовлен к нормальной жизни, — сообщил сегодня мэр города Антон Иванов (цитату приводит местное издание «МОЁ! Online»).

Дарья Пинегина