Мэр Челнов раскритиковал доклад главного санврача города о проверках соблюдения антиковидных мер

Фото: Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал доклад главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева о проверках бизнеса в новогодние каникулы. Речь идет о соблюдении антиковидных мер.

Как рассказал Бариев, в основном ограничительные мероприятия соблюдались. Проверки обошлись без жестких мер в плане назначения штрафов и приостановления деятельности.

Фото: realnoevremya.ru

«Немного смутила ваша фраза «Мы не стали портить новогоднее настроение». А что? В новогодние праздники коронавирус ушел на празднование?!» — передает слова мэра chelny-biz.

Магдеев призвал не снижать планку требований. Он отметил, что в некоторых городах наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Проверка соблюдения ограничительных мер продолжается и в Казани. Например, этим утром в электротранспорте города у 18 человек не было QR-кода.

Диана Жиленкова