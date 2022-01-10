В Роспотребнадзоре заявили, что «дельтакрон» преждевременно называть новым штаммом COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Обнаруженный на Кипре «дельтакрон» пока что рано называть новым штаммом COVID-19. С таким мнением выступил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, в лаборатории могло произойти загрязнение одних образцов другими. Такой «гибрид» способен образоваться при несоблюдении правил работы в лаборатории. Если анализ проводит неопытный специалист, то результат может содержать признаки обоих штаммов инфекции, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно «дельтакрон» обнаружила группа ученых факультета биологических наук Университета Кипра. В этом варианте, соответственно, сочетаются мутации «дельты» и «омикрона».

Диана Жиленкова