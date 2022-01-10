Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича

Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста Новака Джоковича.

Как пишет «Р-Спорт», сербского спортсмена освободят от содержания в иммиграционном изоляторе. Еще суд обязал правительство возместить все расходы Джоковича.

В начале января власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, куда он приехал для участия в Australian Open. Джокович не смог пройти паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за ошибки при подаче документов на визу. Дело в том, что спортсмен не привит от коронавируса и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В итоге спортсмен подал в суд.



Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Джокович является девятикратным и действующим победителем турнира.

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что участие Джоковича в Australian Open, несмотря на решение суда, под вопросом.

— Апелляцию по визе ему утвердили, а дальше что? Как он сможет сыграть, если организаторы приняли решение, что невакцинированные спортсмены не будут выступать. Итоговое решение о допуске Джоковича должны же принимать организаторы — такого разрешение он не получал. ATP пока молчит, поэтому все мы ждем продолжения истории, — сказал Тарпищев «Р-Спорт».

