Рябков заявил, что предварительные переговоры России и США прошли потрясающе

В Женеве состоялись предварительные переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Как рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, предварительная часть прошла потрясающе.

Со стороны США в переговорах приняла участие первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Рябков поделился, что разговор был сложный, но деловой. Диалог длился более двух часов в формате ужина, передает «РИА Новости».

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Основная часть дискуссии должна состояться сегодня.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что США и России удастся достичь прогресса на переговорах. По его словам, если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то российскому государству придется сделать то же самое.

Диана Жиленкова