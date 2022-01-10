КХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига КХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса. Вместе с этим, игры клубов, где существует угроза массового заражения COVID-19, будут отменяться с возможностью их проведения в другое время.

Сегодня КХЛ решило отменить матч №579 «Авангард» — «Салават Юлаев», который был назначен на 12 января. Причина — 26 случая COVID-19 в уфимском клубе — заразились 20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды.

О возможности проведения матча «Авангард» — «Салават Юлаев» в другое время Лига сообщил дополнительно. Завтра она намерена провести совещание с клубами об эпидемиологической ситуации и о завершении регулярного чемпионата и проведения плей-офф, сообщает пресс-служба КХЛ.

О том, что КХЛ рассматривает возможность приостановки сезона из-за вспышки коронавируса в командах, сообщалось в минувшие выходные. COVID-19 выявили не только в «Салавате Юлаеве», но и в «Автомобилисте» и ЦСКА.



Татьяна Демина