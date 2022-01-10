Новогодние каникулы в Казани: 300 преступлений, 22 пожара, снегопад

Елочные площадки в новогоднюю ночь посетили 45 тыс. казанцев и гостей города

Фото: Максим Платонов

В мэрии Казани подвели итоги длинных новогодних каникул. Столица Татарстана погуляла на славу: зарегистрировано 300 преступлений, в том числе одно убийство, 22 пожара, в которых погибло три человека, пять случаев отравления угарным газом с одиннадцатью пострадавшими, один человек получил термические ожоги от взрыва петарды и один — травмы от взрыва самогонного аппарата. Кроме того, случились 52 аварии на коммунальных сетях, а также четыре кратковременных отключения подачи тепла. Подробности — в материале «Реального времени».

Одно убийство, три случая причинения тяжкого вреда здоровью

— Всплеска криминогенной активности допущено не было, — отчитался замначальника Управления МВД по Казани Валерий Саматошенков.

В период новогодних каникул охрану общественного порядка осуществляли более 1 тыс. сотрудников полиции, частных охранных предприятий и национальной гвардии. Саматошенков отметил, что в местах проведения праздничных мероприятий преступлений не зарегистрировано. В новогоднюю ночь елочные площадки посетили около 45 тыс. человек, а в храмы на Рождество пришло более 5,5 тыс. человек.

— За прошедшие новогодние каникулы зарегистрировано порядка 300 преступлений, что не превышает среднее ежедневное значение за год. Зарегистрированы одно убийство, совершенное на бытовой почве, и три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Все эти преступления раскрыты. При совершении тяжких преступлений против личности, зарегистрированных в праздничные дни, потерпевшие и подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксировано немногим более 200 преступлений против собственности. 40% имущественных преступлений — это мошенничество и кражи, совершенные дистанционным способом. 130 преступлений совершены на улице и в общественных местах города, более 30% из которых приходится на хищение товаров из различных магазинов и торговых центров, — отметил Саматошенков.

Саматошенков отметил, что в местах проведения праздничных мероприятий преступлений не зарегистрировано. Фото kzn.ru

Кроме того, было выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Еще в дни новогодних каникул проходили рейды по недопущению распространения коронавируса — выявлено девять нарушений. Всего в период праздников обнаружено более 1,3 тыс. нарушений, большинство из которых — нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

200 рейдов совершено в рамках операции «Ель», по их итогам составлено 25 административных материалов по фактам незаконной торговли хвойными деревьями.

40 протоколов за незаконное использование и реализацию пиротехники

Несмотря на объявленный с 20 декабря по 10 января противопожарный режим, в новогодние праздники случилось 22 пожара, сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. Хотя это вполовину меньше, чем в прошлом году. В огне погибло три человека. Еще один госпитализирован вследствие взрыва самогонного аппарата в квартире на улице Назарбаева.

Игнорируют казанцы и запрет на использование пиротехники, хотя на четырех санкционированных площадках дежурили спасатели. От взрыва петарды термический ожог получил один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (в прошлом году таких было четверо). Салют он запускал на улице Кулахметова.

Несмотря на объявленный с 20 декабря по 10 января противопожарный режим, в новогодние праздники случилось 22 пожара, сообщил Фердинант Тимурханов. Фото kzn.ru

Всего был составлен 31 протокол о несанкционированном использовании пиротехники и девять протоколов за ее незаконную реализацию.

В новогодние каникулы за медицинской помощью обратилось чуть менее 20 тыс. казанцев, почти 12,2 тыс. из них потребовалась скорая помощь, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. 46 раз скорая выезжала на ДТП, в которых пострадало 43 человека, 26 из них были госпитализированы.

Из-за ударивших морозов обморожение получили семь человек, по поводу переохлаждения в медицинские организации обратилось 69 пострадавших, 18 из них пришлось госпитализировать. Травмы получили более 3,6 тыс. человек, что на 600 случаев меньше по сравнению с прошлым годом.

Из приятного: в праздники в Казани родилось 446 детей, первый ребенок в 2022 году в Татарстане появился на свет в казанском роддоме клиники медуниверситета.

Продолжили работу пункты вакцинации. Всего за длинные выходные прививку от коронавирусной инфекции сделали 2 020 человек. Сейчас в Казани уровень вакцинации составляет 76,54% взрослого населения.

«Состояние дорог было одной из наших главных забот в эти дни», — отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Фото kzn.ru

В Казани выпало 73% месячной нормы снега

С начала года в Казани выпало 24 мм осадков, что составляет 73% месячной нормы января. «Состояние дорог было одной из наших главных забот в эти дни», — отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

— Работа дорожных служб была организована в круглосуточном режиме. Среднесуточный выход техники составил 485 единиц. Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнялась противогололедная обработка дорог и тротуаров, а также работа по вывозу снега. Всего с начала сезона израсходовано 38 тыс. тонн противогололедных материалов и вывезено 294 тыс. тонн снега, — отчитался замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Он отметил, что основные дороги были в нормативном состоянии, но следует обратить внимание на уборку тротуаров и внутриквартальных проездов, по состоянию которых на сегодняшний день есть нарекания.

Потрудиться пришлось и работникам коммунальных служб. Как доложил замруководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, Искандер Гиниятуллин, за новогодние каникулы произошло 52 аварии на коммунальных сетях, а также четыре кратковременных отключения подачи тепла.

— Почти все дни для работников ЖЭУ прошли в уборке дворов и очистке кровель… Благодаря своевременной очистке крыш не было допущено схода снеговых шапок, падения сосулек, наледи и связанных с этим случаев травматизма жителей. Как всегда в праздники, большое внимание было уделено вывозу отходов. За время каникул в целом из города было вывезено 178 тыс. кубометров мусора, что в сравнении с предыдущими десятью днями составляет почти двукратный рост, — отметил чиновник.

Как доложил Искандер Гиниятуллин, за новогодние каникулы произошло 52 аварии на коммунальных сетях, а также четыре кратковременных отключения подачи тепла. Фото kzn.ru

Озабочены в мэрии имевшими место пятью случаями отравления угарным газом, от чего пострадало 11 человек. Четыре ЧП произошло в многоквартирных домах, один — в частном секторе. Причиной стало нарушение режима работы газового оборудования, в том числе и из-за встраивания газовых котлов в кухонную мебель. В мэрии пообещали разработать соответствующие меры и предложения по предотвращению таких инцидентов.