Из Казахстана эвакуировались около 30 татарстанцев

Около 30 жителей Татарстана накануне эвакуировались из Казахстана на фоне недавних протестов в стране. Они вылетели из Алма-Аты. Об этом сообщил «Реа­льному времени» полномочный представитель республики в Казахстане Денис Валеев.

По его словам, сейчас в стране остаются единицы татарстанцев. Часть из них поздно узнали о вывозном рейсе. Сейчас оставшиеся в Казахстане могут вылететь из столицы страны Нур-Султана, откуда уже есть рейсы до Москвы, дождаться восстановления гражданского авиасообщения или следующих вывозных рейсов. Пока по последним нет информации.

Фото: pixabay.com

Накануне стало известно, что из Казахстана в Россию улетели 1 422 человека.

Дарья Акимова