Начался онлайн-саммит ОДКБ

Сегодня в режиме онлайн началась внеочередная сессия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она была созвана по инициативе Казахстана. Об этом сообщают «РИА Новости».

Участие в ней подтверждали ранее все страны — члены организации. Среди них Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ожидается, что во встрече должны принять участие президент России Владимир Путин, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась, глава Кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Видеоконференция началась с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал случившийся в начале января кризис самым масштабным за всю историю независимости Казахстана и добавил, что считает это событие попыткой государственного переворота. По его мнению, подготовка к нему шла долгое время. Кроме того, он заявил, что все страны ОДКБ выступили единым фронтом для помощи Казахстану.

Фото: pixabay.com

Ранее дипломат, общественный деятель и экс-советник президента Казахстана по вопросам внутренней политики Ермухамет Ертысбаев предположил, что к происходящему в стране причастны сотрудники высших эшелонов власти.

Дарья Акимова