В Татарстане «Соллерс Форд» возобновил работу после новогодних праздников

В Татарстане завод «Соллерс Форд» возобновил работу после новогодних праздников. Предприятие запустило полные мощности.

Сейчас на рынке сложился повышенный спрос на автомобили Ford Transit. Уже размещены крупные заказы на первую половину 2022 года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что в 2022 году в Елабуге запустят производство электрических фургонов Ford Transit.



В мае прошлого года компания «Соллерс Форд» сообщала, что на четверть увеличит выпуск легких коммерческих грузовиков. Это связано с повышенным спросом покупателей на машины линейки Ford Transit.

Татьяна Леухина