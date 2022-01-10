В 2022 году КАМАЗ планирует выпустить более 8 тысяч автомобилей поколения К5

Фото: Сергей Афанасьев

В 2022 году КАМАЗ планирует выпустить более 8 тысяч автомобилей поколения К5. Из них 332 с индексами 54901, 6595, 65659 и т.д. — в этом месяце. Это связано с ростом спроса на новейшие грузовики.

С сегодняшнего дня предприятие начало работу после новогодних выходных. В планах собрать за январь более 3,2 тыс. автомобилей, сообщается на официальном сайте КАМАЗа.

Ранее предприятие рассказало о планах увеличить в 2022 году продажи автомобилей примерно на 2,3% — компания намерена реализовать 45 тысяч машин. Из них 6 тысяч КАМАЗ хочет продать за границу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, в этом году на предприятии не будет корпоративного отпуска — компания отказалась от них на пять лет. Уже в этом году на предприятии планируется увеличить выпуск автомобилей на 15—20%.



Татьяна Демина