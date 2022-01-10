В Нижнекамске из-за отсутствия водителей новые автобусы не могут выйти на маршруты

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В Нижнекамске на городские маршруты вышли 32 новых автобуса, запуск всех 50 машин планируется к концу месяца. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По его словам, выпуск автобусов на линию тормозит нехватка водителей и кондукторов. Планируется, что в дальнейшем интервал движения общественного транспорта не будет составлять более 20 минут.

Первые десять новых автобусов вышли на линию 30 декабря. Они были направлены по семи маршрутам — №5, 5а, 55, 10, 34, 1 и 25. Запуск остальных планировался после новогодних праздников, с 11 января 2022 года.

Максим Кокунин