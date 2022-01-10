В России максимальный штраф за нарушение тишины ночью может составить 100 тысяч рублей — это много или мало?

Депутаты Комитета Госдумы по труду и социальной политике предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение тишины ночью. Соответствующей статьей хотят дополнить главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Административный штраф для граждан за нарушение покоя может составить от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей, пишут «Известия».

В число нарушений входят игра на музыкальных инструментах по ночам с превышением допустимой громкости, прослушивание музыки, просмотр телевизора, а также проведение ремонта.

Фото duma.gov.ru

На данный момент запрет шуметь в ночные часы есть в некоторых субъектах России, в том числе за нарушение установлена административная ответственность. В числе этих регионов и Татарстан.

100 тысяч рублей штрафа — это:

$1 346 или €1 189 по курсу на сегодня.

или по курсу на сегодня. На 50 тысяч меньше максимального штрафа для нарушителей тишины с 23.00 до 7.00 среди организаций , прописанного в аналогичном законопроекте, который так и не был принят. Его разработала в 2020 году группа парламентариев во главе с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Ольгой Павловой.



, прописанного в аналогичном законопроекте, который так и не был принят. Его разработала в 2020 году группа парламентариев во главе с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Ольгой Павловой. В 4,2 раза меньше максимального штрафа за нарушение тишины в Германи и — €5 тысяч. В будни тихие часы длятся с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00.

и — €5 тысяч. В будни тихие часы длятся с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00. В два раза больше максимального штрафа за нарушение тишины ночью в Татарстане — для юридических лиц он составляет до 50 тысяч рублей. Под ночным временем понимается период с 22.00 до 6.00 часов в рабочие дни и до 9.00 в выходные.



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На $346 больше штрафа за превышение норм громкости выхлопа из трубы автомобиля в Нью-Йорке — там с прошлого года начали взыскивать по $1 тысячи. Штраф был введен после жалоб жителей на то, что проносящиеся под окнами с громким ревом машины мешают им отдыхать.

— там с прошлого года начали взыскивать по $1 тысячи. Штраф был введен после жалоб жителей на то, что проносящиеся под окнами с громким ревом машины мешают им отдыхать. В 71 раз больше штрафа за нарушение тишины ночью на Украине — 510 гривен или 1 397 рублей.

— 510 гривен или 1 397 рублей. На 20 тысяч рублей больше штрафной санкции за нарушение тишины в Москве — ее максимальный размер составляет 80 тыс. рублей.

— ее максимальный размер составляет 80 тыс. рублей. В 10 раз меньше максимального штрафа за нарушение покоя в Испании — €12 тысяч.

Дарья Пинегина