В Татарстане утвердили план работы Кабмина на 2022 год

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее план работы Кабмина РТ на 2022 год. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В постановлении обозначены вопросы для рассмотрения на заседаниях Кабмина. Кроме того, в документе указаны важнейшие вопросы, по которым необходимо принятие постановлений Кабмина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Например, в феврале будет рассмотрено утверждение стоимостной величины минимального потребительского бюджета по РТ за IV квартал 2021 года. А на март запланировано утверждение стоимости 1 кв.м общей площади жилья на сельских территориях республики.

Также сегодня Песошин подписал постановление об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается продажа алкоголя в магазинах и предприятиях общепита.

Диана Жиленкова