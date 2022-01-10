Профессор КФУ спрогнозировал снегопад в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

На Татарстан надвигается циклон с атмосферными фронтами. Он принесет в республику снегопады, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

— В целом же температурный фон этой декады будет выше климатической нормы градуса на три-четыре, — спрогнозировал он. Завтра в Татарстане ожидается до -9 градусов и снег.

Характер погоды будет неустойчивым. По прогнозу Переведенцева, в среду, 12 января, в республике установится солнечная погода, ожидается до 11 градусов мороза.

Сильный снег должен прийти в четверг, 13 января. В этот день же начнется потепление. По словам Переведенцева, днем ожидается лишь 6 градусов мороза, а ночью — до -10 градусов.

Снегопад прогнозируется и в пятницу, 14 января. Ожидается облачная погода и до 5 градусов мороза днем. Ночью похолодает до -7 градусов.

Временами снег пройдет и в выходные. В субботу и воскресенье, по прогнозу Переведенцева, установится облачная погода. Днем 15 января ожидается -5 градусов, а 16 января — до -7 градусов, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе установится умеренно морозная погода. К выходным в республику придут снег, метель, сильный ветер, гололедица и снежные заносы на дорогах.



Татьяна Демина