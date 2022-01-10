Российская теннисистка Кудерметова вошла в топ-30 рейтинга WTA

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв последнее место. Об этом сообщают «РИА Новости».

Первое место заняла австралийка Эшли Барти, второе — представительница Белоруссии Арина Соболенко, третье — испанка Гарбинье Мугуруса. Кроме Кудерметовой в рейтинг попали еще две россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Они находятся на 11-м и 26-м местах соответственно.

Фото:pixabay.com

6 января сборная России по теннису обыграла итальянскую команду в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и вышла в полуфинал турнира.



Дарья Акимова