Восьмой этап «Дакара» в зачете грузовиков выиграл экипаж Дмитрия Сотникова из «КАМАЗ-мастера»

Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал первым на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Дистанцию в 395 км он преодолел за 3 часа 56 минут 42 секунды.

Второе место взял экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова. Он пришел позже Сотникова на 3 минуты 11 секунд.

Третьим финишировал экипаж Эдуарда Николаева (+6 минут 11 секунд). Четвертым стал Антон Шибалов (+8 минут 58 секунд). Оба представляют команду «КАМАЗ-мастер».

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Напомним, на седьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков «КАМАЗ-мастер» занял первое, второе и четвертое места. Победителем был экипаж Антона Шибалова.

Сотников уже одерживал победу на «Дакаре» в зачете грузовиков — на первом и третьем этапах ралли-марафона. На втором этапе победил экипаж Андрея Каргинова.

Татьяна Демина