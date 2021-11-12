Итоги дня: Татарстан продолжает бороться за президента, мировая практика QR-кодов, стрельба в Дагестане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 12 ноября:
- Татарстан разработал поправки к законопроекту о региональной власти, которым планируется ввести запрет на право называть высшее должностное лицо региона президентом. В Госсовете РТ предлагают установить норму о возможности определять наименование Конституцией или уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления народа региона. Депутаты подготовили 20 поправок и условно разделили их на три блока.
- В Миндортрансе РТ разъяснили, что QR-коды в общественном транспорте будут проверять при выдаче пассажиру билета — прежде чем выдать билет, кондуктор будет запрашивать QR-код. При его отсутствии человеку придется покинуть транспорт. На такси действие системы не распространится. Подробности — в материале «Реального времени».
- Ассоциация автотранспортных предприятий РТ направила обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой помочь в получении перевозчиками льготных кредитов. В организации указали, что Миндортранс Татарстана отказался освободить их от налогов, поступающих в республиканский бюджет, до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации и не стал переносить введение тахографов на год. Перевозчики жалуются, что введенные ограничения привели к падению их доходов, а на предприятиях не хватает водителей.
- В Дагестане в селе Аметеркмахи Акушинского района произошла стрельба. Погиб имам мечети, его сын и племянник получили ранения и госпитализированы. Представитель местной администрации заявил, что стрельба произошла на бытовой почве. По этому факту возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики. По его прогнозу, рост валового внутреннего продукта по итогам 2021 года составит 4,7%, а мировой ВВП вырастет до 5,9%.
- Вместе с этим Путин заявил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. По его словам, сейчас важно не ослаблять усилия, приложенные в борьбе с пандемией COVID-19.
- Ситуация с коронавирусом ухудшилась в пяти российских регионах — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Положительная динамика наблюдается в Калмыкии и Тыве. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%.
- В Татарстане дело участника ОПГ «Мамшовские» дошло до суда — прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Нижнекамска, обвиняемого в покушении на убийство, убийстве двух лиц и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчина находился в федеральном розыске до января 2021 года. Свою вину он не признал.
- На 76-м году жизни умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, известный по телепередачам «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
- В Татарстане подвели первые итоги Всероссийской переписи населения. Республика вошла и в топ-7 регионов, лидируя по числу самостоятельно переписавшихся на портале госуслуг жителей — доля таковых превысила 16%. Результаты переписи появятся не в декабре 2021 года, а лишь в начале 2022 года, а окончательные — лишь к концу следующего года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- По данным Росстата, в целом по стране во Всероссийской переписи населения приняли участие порядка 99% россиян. Замглавы ведомства Павел Смелов обратил внимание, эти цифры свидетельствуют о том, что информация о нежелании людей переписываться оказалась всего лишь слухами.
- Власти Чувашии сообщили, что со следующей недели в республике планируется наладить выпуск QR-кодов для непривитых и официально не переболевших жителей с высоким титром антител. Глава региона Олег Николаев считает неправильным требовать с таких граждан QR-коды и не пускать их в общественные пространства.
- Тем временем в Свердловской области хотят рассмотреть возможность внедрения системы QR-кодов на продажу алкоголя. Авторами инициативы стал местный бизнесмен.
- КАМАЗ отказался от планового корпоративного отпуска в 2022 году. Решение принято из-за большой загрузки производства. На предприятии планируют предоставлять отпуска сотрудникам поочередно для непрерывности производства.
- Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности, сообщив о невозможности исполнить взятые на себя обязательства. Ростуризм уже исключил Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров.
- Данные покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации появились в Сети. Как выяснили СМИ, база, которая содержит личные данные граждан — паспорт, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, даты получения сертификатов, стоит $120.
- В Татарстане сформировали оргкомитет по проведению в 2022-м Года цифровизации. От Минцифры РТ потребуется до 15 декабря разработать и представить план соответствующих мероприятий, обеспечивать выполнение которого поручено рабочей группе по реализации проектов по цифровой трансформации РТ.
- В Татарстане выходные начнутся с метели. Синоптики предупредили жителей республики о сильном снеге и каше на дорогах в субботу, 13 ноября. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.
- В возрасте 92 лет скончался действительный член Российской академии наук, почетный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Евгений Чазов. Соболезнования в связи с его кончиной выразила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Введение QR-кодов — это мировая практика, которую во многих странах признали безальтернативной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле знают о подготовке общероссийских законопроектов о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе. Однако Песков подчеркнул, что «еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов, экспертов».
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым