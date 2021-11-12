В следующем году КАМАЗ не будет уходить в корпоративный отпуск

КАМАЗ отказался от планового корпоративного отпуска в 2022 году в связи с большой загрузкой производства. На предприятии планируют предоставлять отпуска сотрудникам поочередно для непрерывности производства.

Планировалось, что корпоративный отпуск компании в следующем году придется на 4—8 мая (5 календарных дней) и 25 июля — 14 августа (21 календарный день). Оставшиеся два дня ежегодного основного отпуска планировалось предоставлять в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Фото: kamaz.ru

— Наши возможности не позволят давать нужное количество автомобилей, если мы будем на 28 дней (столько суммарно длится корпоративный отпуск) останавливать сборочный конвейер. Он должен работать непрерывно, чтобы удерживать суточный темп 210 автомобилей и собирать необходимое количество грузовиков для рынка, — сказал заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и оргразвитию Александр Ушенин в интервью газете «Вести КАМАЗа».

В понедельник стало известно, что КАМАЗ повысит зарплату ключевым работникам на 13—24% от текущего уровня за полный отработанный месяц в зависимости от специальности с октября этого года.