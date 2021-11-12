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Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

14:16, 12.11.2021
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Фото: wikipedia.org

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Причина смерти — острая сердечная недостаточность, сообщает телеканал «Россия 24».

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Его литературная деятельность началась в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» в «Литературной газете» и других изданиях. С 1980 года Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады. Позже он стал лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены. Он участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».

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