Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Причина смерти — острая сердечная недостаточность, сообщает телеканал «Россия 24».
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Его литературная деятельность началась в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» в «Литературной газете» и других изданиях. С 1980 года Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады. Позже он стал лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены. Он участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».ОбществоКультура
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