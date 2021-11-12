В Свердловской области может появиться система QR-кодов на продажу алкоголя

В Свердловской области могут ввести систему QR-кодов на продажу алкоголя. Вопрос будет рассматриваться на очередном заседании оперативного штаба региона.

— Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба, — привели в оперштабе слова министра АПК и потребительского рынка региона Артема Бахтерева.

С инициативой об ограничении продаж алкогольной продукции людям без QR-кодов выступил основатель бистро Dong Po и Fugu Евгений Урюпин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова выступала с предложением продавать алкоголь по QR-кодам еще в октябре.

— Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат, — сказала она.



Татьяна Леухина