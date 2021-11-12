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Чувашия со следующей недели будет выпускать QR-коды для непривитых и не переболевших с высоким титром антител

12:15, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Чувашия со следующей недели будет выпускать QR-коды для непривитых и не переболевших с высоким титром антител
Фото: realnoevremya.ru

Со следующей недели Чувашия собирается наладить выпуск QR-кодов для непривитых и официально не переболевших жителей с высоким титром антител, такое поручение дал глава региона Олег Николаев.

Он считает неправильным требовать с таких граждан QR-коды и не пускать их в общественные пространства:

— Люди, которые имеют аналогичное (привитым) количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Свердловской области могут ввести систему QR-кодов на продажу алкоголя.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина

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