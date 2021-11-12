В Татарстане дело участника ОПГ «Мамшовские» дошло до суда

В Верховный суд Татарстана поступило уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Нижнекамска. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство», «Убийство двух лиц», «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Об этом рассказал старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины. По версии следствия, в марте 2000 года в Нижнекамске фигурант дела вместе с неизвестным, действуя в интересах ОПГ «Мамшовские», выстрелили в руководителя одной из противоборствующих группировок и мужчину рядом с ним. В результате лидер ОПГ погиб сразу, второго человека доставили в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями.

В ноябре 2000 года обвиняемый и неизвестные члены ОПГ «Мамшовские» избили начальника головной насосной станции Нижнекамска. Тот скончался на месте от полученных травм. Также обвиняемому предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

После совершенных преступлений житель Нижнекамска скрылся и находился в федеральном розыске до января 2021 года. Свою вину он не признал.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова