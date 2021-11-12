В Кремле прокомментировали введение системы QR-кодов на транспорте

Введение QR-кодов — это мировая практика, которую во многих странах признали безальтернативной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле знают о подготовке законопроектов о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе. Однако Песков подчеркнул, что «еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов, экспертов», передает RT.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным источников РБК, мера продлится до июня 2022 года. Вчера же власти Татарстана рассказали, как будет действовать система QR-кодов в общественном транспорте.



Татьяна Леухина