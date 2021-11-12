«Коммерсантъ»: данные покупателей фальшивых справок о вакцинации появились в продаже

В продаже появились данные граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР, выяснил «Коммерсантъ».



Один из продавцов рассказал изданию, что база стоит $120. Она содержит личные данные гражданина — паспорт, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, даты получения сертификатов. Вероятно, данные собрали в сервисах, в которых предлагали услугу по изготовлению поддельной справки.

По мнению экспертов, сервисы могли быть запущены с целью шантажа граждан: для этого злоумышленники смогут использовать данные. Попавшим в базу гражданам может грозить уголовная ответственность, как и создателям таких сервисов.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 2 ноября в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации и других документов, связанных с COVID-19.

Маргарита Головатенко