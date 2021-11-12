Росстат: в переписи населения приняли участие порядка 99% россиян

Фото: Ринат Назметдинов

Во Всероссийской переписи населения приняли участие порядка 99% россиян, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, по стране распространялся слух о том, что граждане не хотели принимать участие в переписи, но цифры говорят об обратном — переписано практически все население.

Двумя днями ранее сообщалось об уже более 91,6% населения России, принявших участие в переписи в большинстве регионов.

По состоянию на 31 октября 60% населения Казани предоставили данные для переписи. Перепись населения проводится раз в 10 лет в странах, входящих в ООН. На основе полученных данных будет формироваться программа социально-экономического развития страны.

Фото: Ринат Назметдинов

В процедуре участвуют более 300 тысяч переписчиков — это в два раза меньше, чем 10 лет назад. Такого показателя удалось достичь за счет нововведений: в этом году участие в переписи можно впервые принять в онлайн-формате на портале госуслуг.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится через 4 дня. Итоги первого этапа опубликуют до 31 мая следующего года, а результаты второго — до 31 декабря 2022 года.

Маргарита Головатенко