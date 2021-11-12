Туроператор Mouzenidis Travel объявил о прекращении работы

Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Российское представительство сообщило о невозможности исполнить взятые на себя обязательства. Это связано с несколькими проблемами: с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусом, из-за отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства.

Компания не может повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel, подчеркивается в обращении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российское представительство туроператора готовит иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба. Ростуризм уже исключил Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров.

Директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова сообщила, что долг российского представительства Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей, пишет ТАСС.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко еще в прошлом году называл туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны. А власти Татарстана сообщали о намерении обратиться к правительству РФ с предложением субсидировать туристические поездки и снизить налоговую нагрузку для поддержки туристического бизнеса.



Татьяна Леухина