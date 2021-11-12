Президент России заявил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Коронавирус еще не побежден, могут появиться новые, более опасные штаммы инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Он отметил, что важно не ослаблять усилия, приложенные в борьбе с пандемией COVID-19. Также Путин заявил о необходимости укрепления системы здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: realnoevremya.ru

По словам политика, для достижения таких масштабных целей необходимо наращивать международное сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах, передает ТАСС.

Сегодня глава РФ также сообщил, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики. Так, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%, а мировой ВВП вырастет до 5,9%.

Диана Жиленкова