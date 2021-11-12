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Президент России заявил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

17:25, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Президент России заявил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
Фото: kremlin.ru

Коронавирус еще не побежден, могут появиться новые, более опасные штаммы инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Он отметил, что важно не ослаблять усилия, приложенные в борьбе с пандемией COVID-19. Также Путин заявил о необходимости укрепления системы здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: realnoevremya.ru

По словам политика, для достижения таких масштабных целей необходимо наращивать международное сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах, передает ТАСС.

Сегодня глава РФ также сообщил, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики. Так, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%, а мировой ВВП вырастет до 5,9%.

Диана Жиленкова
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