Нападения на переписчиков и больше «отказников»: первые итоги Всероссийской переписи в РТ

Фото: Ринат Назметдинов

Возможность переписаться на «Госуслугах» продлили на неделю — до 14 ноября

Большинство жителей Татарстана, несмотря на тяжелую ситуацию с распространением коронавируса, «оказали доверие» Всероссийской переписи населения — 2021, выбрав очную возможность переписаться. Несмотря на это, Татарстан вошел и в семерку регионов, лидирующих и по числу самостоятельно переписавшихся на портале госуслуг жителей.



«Первая цифровая перепись населения» завершится не 8 ноября, как изначально планировалось, а 14 ноября — то есть возможность заполнить переписные листы на «Госуслугах» продлили, она сохранится еще три дня. Власти также отметили, что в отличие от предыдущих переписей нынешняя была самой продолжительной (прежние проходили в сжатые сроки до 10 дней) и позволяла заполнять листы не только за себя, но и на членов семьи. И это не говоря о появлении возможности «цифровой переписи», которой особенно активно пользовалась татарстанская молодежь. Так, доля татарстанцев, поучаствовавших в переписи на «Госуслугах», превысила 16-процентный барьер.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина, 75% россиян считают, что перепись необходима, а две трети — что участие в ней «долг каждого».

Всего прохождение ВПН-2021 в Татарстане обеспечивали 7 108 переписчиков и 1 185 контролеров, 70% которых были вакцинированы. Впервые привлекли и 485 волонтеров.

— На данный момент остается небольшая часть жителей Татарстана, кто еще не принял участие или побоялся открыть дверь переписчику. Если вас дома почему-либо не было — еще можно успеть пройти перепись на портале госуслуг, на стационарных участках переписи или в МФЦ, — заявила Гатауллина.

Самая длинная перепись в современной истории РФ

Результаты переписи появятся не в декабре 2021 года, а лишь в начале 2022 года, а окончательные — лишь к концу следующего года. Как рассказали в Татарстанстате, предыдущая Всероссийская перепись проходила в 2010 году, но с тех пор в республике «многое изменилось».

Так, ежегодно в РТ вводится более 34 тысяч квартир. Перепись 2021 года позволит узнать информацию о новых жилых районах и условиях жизни многих семей, что, в свою очередь, позволит заранее запланировать необходимые коммуникации, социальную и дорожную инфраструктуру. Кроме того, информация по национальностям и владению языками, которой татарстанцы поделились во время ВПН, как считают власти, позволит сформировать эффективную языковую, национальную и культурную политику.



Заместитель министра экономики республики — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов добавил, что участие во Всероссийской переписи позволит жителям Татарстана внести вклад в социально-экономическое развитие республики, так как собранная информация ляжет в итоге в основу планов властей РТ.

— Данные помогут понять, сколько и в каком районе нужно построить детских садов, клубов, образовательных учреждений. Наши переписчики продолжают работать в условиях распространения коронавируса. Перепись завершается. Но начинается обработка данных и подведение итогов, которые позволят измерить демографические изменения, произошедшие с момента проведения последней переписи [2010 года], — отметил Амирханов.

По словам Гатауллиной, это первая подобная Всероссийская перепись «такого длинного периода сбора данных», благодаря чему стало меньше дневной нагрузки и увеличились возможности, связанные «с цифровой составляющей». Так как перепись проходит месяц, это позволило жителям успеть вернуться в места проживания, например после отпусков, и успеть принять в ней участие.

Больных коронавирусом переписывали по телефону

Впервые, пожалуй, Всероссийская перепись проходит в разгар мировой пандемии, в связи с чем были розданы рекомендации волонтерам и переписчикам по работе с помещениями, где люди болели коронавируса.

— В крайнем случае мы разрешали переписываться по телефону. Листовку с номером телефона оставляли в почтовом ящике. И если население не могло из-за состояния здоровья открыть дверь переписчику, то мы переписывали людей по телефону, — рассказала Наталья Гатауллина.

Отдельный «челлендж» был по переписи больных ковидом в самих больницах, ради чего Татарстанстату пришлось налаживать взаимодействие с Минздравом РТ.

— Кто находится пока в больнице — силами работников Минздрава мы их обязательно опросим, — пообещала глава Татарстанстата.

«Отказников» стало больше, но их все равно учтут



Несмотря на декларации об успехах, властям РТ пришлось признать и рост числа «отказников» — лиц, не желающих участвовать во Всероссийской переписи населения. В 2010 году всего по Татарстану таковых было около 1 100. Сейчас их число несколько увеличилось, что Гатауллина связала с самыми «разными их условиями жизни». Однако даже «отказников» в итоге перепишут — во всяком случае, ради этого придется поднять административные данные, которые, увы, окажутся сильно неполноценными.

— Люди будут учтены. К сожалению, по «отказникам» мы не будем владеть более подробной информацией. Ни об их источниках дохода, ни об образовании, — заявила Наталья Гатауллина.

Пока к делу не подключились контролеры, любой из жителей РТ все равно имеет возможность проверить, как он был учтен. Для этого он может зайти на портал «Госуслуги» и посмотреть свой переписной лист. Если возникнут вопросы в корректности заполнения листов — жители могут переписаться еще раз.

Комментируя информацию о том, как житель Татарстана, найдя чужой планшет, вернул его владельцу, в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по РТ также признали, что зафиксировали несколько случаев нападения на переписчиков:

— Но в эту перепись это лишь единицы, и все попали под страховые случаи.

Сергей Афанасьев