Вице-премьер РФ заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах страны

В пяти регионах России ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По ее словам, осложнилась обстановка в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. На тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 эти субъекты перешли из «оранжевой» в «красную» зону.

Фото: Максим Платонов

В то же время улучшается ситуация в Калмыкии и Туве. Цвет на тепловой карте в этих регионах изменился с красного на оранжевый, пишет ТАСС.

Сегодня Голикова также сообщала, что сертификат о вакцинации против коронавируса должен стать таким же важным документом среди граждан, как паспорт.

Диана Жиленкова