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Путин: Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики

16:43, 12.11.2021
Путин: Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики
Фото: kremlin.ru

Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сегодня. Сообщает об этом «РИА Новости».

По словам президента, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%. Также он отметил, что мировой ВВП вырастет до 5,9%.

Ранее сообщалось, что свою ежегодную конференцию президент России проведет в очном формате.

Дарья Акимова
ОбществоЭкономика

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