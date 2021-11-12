Путин: Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики

Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сегодня. Сообщает об этом «РИА Новости».

По словам президента, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%. Также он отметил, что мировой ВВП вырастет до 5,9%.

Ранее сообщалось, что свою ежегодную конференцию президент России проведет в очном формате.



Дарья Акимова