Перевозчики Татарстана обратились за помощью к Мишустину

Фото: Максим Платонов (архив)

Ассоциация АТП РТ направила обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил «Реальному времени» ее председатель Сергей Темляков. Они просят его включить перевозчиков в постановление правительства №279 от 27 февраля 2021 года.

Миндортранс Татарстана перевозчикам в запрашиваемых мерах поддержки отказал. Ассоциация АТП РТ просила ведомство освободить перевозчиков от налогов, поступающих в республиканский бюджет, до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации, а также перенести введение тахографов на год, то есть ввести их в общественном транспорте Казани с 1 января 2023 года.

Миндортранс РТ в ответ на это указал, что проблема нехватки водителей не может быть решена через очередной перенос отлагательного срока введения указанного требования.

Перевозчики Казани уже заявляли, что для сохранения существующего темпа работы на каждый автобус из-за введения тахографов придется дополнительно принять еще по одному водителю. В Ассоциации АТП РТ предупредили, что с 1 января может измениться график работы автобуса — он будет ходить только до обеда или только после него. Некоторые автобусные маршруты сейчас работают без кондукторов. Кроме того, напомнили в Ассоциации АТП РТ, с 22 ноября в автобусах Татарстана вводятся QR-коды.

Ассоциация АТП РТ в обращении к Мишустину указала, что перевозчики не могут получить льготные кредиты. В 2020 году предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, была оказана финансовая поддержка со стороны правительства по программе ФОТ 2.0, которая помогла им в трудных условиях пандемии.

В 2021 году был принят ряд нормативных правовых документов, направленных на оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, но в программу ФОТ 3.0. организации, осуществляющие перевозки пассажиров, не включили.

Фото: Максим Платонов (архив)

В обращении к Мишустину перевозчики отметили, что автотранспортные предприятия Казани оказывают услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршрутам города, выполняя важную социальную функцию обеспечения бесперебойного передвижения граждан, в том числе по перевозке льготников — участников войны, участников боевых действий, пенсионеров, инвалидов и т.д.

На сегодняшний день в автотранспортных предприятиях Казани работают более 2,5 тыс. человек, а автобусы являются самым популярным среди горожан видом общественного транспорта. В прошлом году ими воспользовались 133 млн пассажиров.

Между тем ситуация с распространением COVID-19 усложнилась, указали в Ассоциации АТП РТ. С 30 октября по 8 ноября 2021 года действовали нерабочие дни с сохранением зарплаты, которые ударили по организациям-перевозчикам — резко упал пассажиропоток и выручка. Иных источников получения дохода у автотранспортных предприятий нет.

Ассоциация АТП РТ в обращении к Мишустину указала, что самостоятельно устанавливать тарифы на проезд пассажиров казанские перевозчики не могут. В организации считают, что если с 1 января 2022 года автобусы должны быть оборудованы тахографами, что если необходимо устанавливать новые навигационные системы, то ситуация близка к катастрофической.

«С одной стороны, меры поддержки бизнеса не предусматривают помощь автотранспортным предприятиям, с другой — как и где изыскать средства для установки нового навигационного и контролирующего режим работы водителей оборудования, особенно учитывая, что тарифы устанавливает не перевозчик», — говорится в сообщении Ассоциации АТП РТ.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане во всем внутриреспубликанском транспорте вводят QR-коды. Проверять их у пассажиров будут кондукторы перед обилечиванием. Если у пассажира не окажется QR-кода, его высадят. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина