Образован оргкомитет по проведению в Татарстане Года цифровизации
В Татарстане образовали оргкомитет по проведению в 2022-м Года цифровизации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, который и возглавил комитет. Полный текст можно увидеть на официальном портале республики.
От Минцифры РТ потребуется до 15 декабря 2021 года разработать и представить план соответствующих мероприятий.
Обеспечивать выполнение плана основных мероприятий будет рабочая группа по реализации проектов по цифровой трансформации Татарстана. Контролировать распоряжение будет руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.
2021 год был объявлен в республике Годом сохранения языков и народного единства. В честь этого редакция «Реального времени» запустила спецпроект «Год сохранения языков и народного единства» — цикл интервью с публичными людьми разных профессий и возрастов на тему принятия родного языка, его внедрения в профессиональную деятельность и важной роли в личностном формировании.
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