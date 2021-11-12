Образован оргкомитет по проведению в Татарстане Года цифровизации

В Татарстане образовали оргкомитет по проведению в 2022-м Года цифровизации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, который и возглавил комитет. Полный текст можно увидеть на официальном портале республики.

От Минцифры РТ потребуется до 15 декабря 2021 года разработать и представить план соответствующих мероприятий.

Обеспечивать выполнение плана основных мероприятий будет рабочая группа по реализации проектов по цифровой трансформации Татарстана. Контролировать распоряжение будет руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Фото: pixabay.com

2021 год был объявлен в республике Годом сохранения языков и народного единства. В честь этого редакция «Реального времени» запустила спецпроект «Год сохранения языков и народного единства» — цикл интервью с публичными людьми разных профессий и возрастов на тему принятия родного языка, его внедрения в профессиональную деятельность и важной роли в личностном формировании.



Дарья Акимова