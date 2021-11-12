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Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости и снежной каше на дорогах

13:19, 12.11.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости и снежной каше на дорогах
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 13 ноября, в Татарстане ожидается сильный снег ночью, днем метель с ухудшением видимости до 1—2 км, кратковременно — менее 1000 метров. Также в ночные и дневные часы на дорогах гололедица и снежная каша.

Вчера Казань накрыл первый снегопад. На дорогах были многочисленные ДТП, 10-балльные пробки. На улицы вышла спецтехника.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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