Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости и снежной каше на дорогах

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 13 ноября, в Татарстане ожидается сильный снег ночью, днем метель с ухудшением видимости до 1—2 км, кратковременно — менее 1000 метров. Также в ночные и дневные часы на дорогах гололедица и снежная каша.



Вчера Казань накрыл первый снегопад. На дорогах были многочисленные ДТП, 10-балльные пробки. На улицы вышла спецтехника.

Татьяна Леухина